В Харьковском университете Воздушных Сил подвели итоги научной работы за год

Сегодня, 23 мая, завершилась девятая научная конференция курсантов и студентов Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Целью проведения двухдневного мероприятия стало подведение итогов научной работы курсантов и студентов университета за учебный год, презентации лучших научных работ, а также широкий обмен мнениями относительно них среди курсантов, студентов и ученых этого учебного заведения.

В работе конференции приняли участие курсанты и студенты, научные и научно-педагогические работники со всех факультетов, кафедр и научного центра Воздушных Сил университета.

На пленарном заседании и заседаниях 11 секций и 25 подсекций конференции, которые работали на факультетах и ​​кафедрах университета, было представлено 703 научных доклада и сообщения курсантов и студентов.

Участие в работе конференции курсантов и студентов-выпускников 2013 стала хорошей возможностью для апробации их дипломных и квалификационных работ, для оценки научного уровня их разработок, определение научной новизны, практической значимости и возможности внедрения их в практику войск.

Тематика курсантских докладов была связана с последними исследованиями мировой и отечественной военной науки и техники, совершенствованием образцов военной техники и вооружения, которые овладевают будущие специалисты в соответствии с выбранной специальности, психологическим особенностям современных войн, средствам противостояния терроризму.

- Работа конференции сыграла значительную роль в повышении методической подготовки курсантов и студентов университета, развития у них научного мышления и анализа, приобретение навыков самостоятельной научной работы и популяризации лучших научных работ в области создания, эксплуатации и применения вооружения и военной техники, - отметил исполняющий обязанности " Обязанности начальника университета летчик первого класса полковник Андрей Алимпиев.

Следует добавить, что курсанты и студенты Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба имеют значительные научные достижения на уровне высших учебных заведений Харьковского региона, всеукраинском и международном уровне.

В течение только прошлого 2011-2012 учебного года 6 курсантов и студентов университета стали победителями Всеукраинских студенческих конкурсов научных работ. В текущем 2012-2013 учебном году победителями и лауреатами Всеукраинских конкурсов студенческих научных работ стали еще 6 курсантов университета.

На заключительном заседании конференции принято решение об опубликовании лучших докладов участников конференции в сборнике научных трудов университета.