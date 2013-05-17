На Львовщине в июле состоятся военные учения «Репид Трайдент-2013»

С 8 по 19 июля на крупнейшем военном полигоне Украины состоятся масштабные многонациональные военные учения серии «Рапид Трайдент».

Об этом во время финального брифинга заключительной планирующей конференции сообщил соруководитель учений с украинской стороны, первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав Назаркин.

Во время заключительной конференции участники окончательно определились со всеми рабочими вопросами, а также утвердили Техническое соглашение – документ, регламентирующий обязанности и ответственность сторон. Больше всего работы было, конечно, у специалистов по военному логистическому обеспечению.

По словам представителя логистического отдела командования ВС США в Европе Рэя Монтанеза, бюджет нынешних учений меньше, чем в предыдущие годы. Напомним, что основные затраты на проведение учений осуществляет американская сторона. Вооруженные Силы Украины обеспечивают контингенты стран-участниц вооружением, военной техникой и, что главное, предоставляют возможность тренироваться на наибольшем сертифицированном военном полигоне на территории Европы – Международном центре миротворчества и безопасности, в Яворивском районе Львовщины. Возможности этого полевого учебного центра позволяют проводить всестороннюю подготовку не только небольших подразделений Сухопутных войск уровня взвод-рота-батальон, но и проводить полноценные обучения крупных соединений бригадного уровня и выше. К тому же территория и современная инфраструктура и оборудование МЦМБ позволяет привлекать к военным учениям подразделения артиллерии и армейской авиации.

Учения «Репид Трайдент» проходят в рамках программы международного военного сотрудничества «Партнерство ради мира». Большинство учений этой серии, которые первоначально назывались «Щит мира», начиная с 1994 года проходило на территории Яворивского района Львовщины – в Международном центре миротворчества и безопасности.

Следует отметить, что в этом году список стран-участниц учений увеличится. Всего в маневрах примут участие 19 стран. Это крупнейшее за последние годы количество стран-участниц. Будут и совершенно новые действующие лица. Согласование на участие в «Рапид Трайдент-2013» прислали оборонные ведомства Турции, Эстонии, Казахстана и Армении. Оборонные ведомства Турции и Эстонии направят офицеров для работы в объединенных штабах, которые создаются согласно сценарию учений.

Напомним, что в этом году акцент практических тренировок в ходе учений будет делаться на использование аэромобильных подразделений и многоцелевых вертолетов Ми-8. Предусмотрено, что многонациональные подразделения, в которые войдут представители ВС Украины, США, Молдавии, Румынии, Сербии, Польши, Великобритании, Грузии и Армении, будут реагировать на целый ряд кризисных ситуаций. Во время проведения полевой фазы военнослужащие на практике будут отрабатывать ряд тактических задач. Это, в частности, осуществление поиска и обезвреживания незаконных вооруженных формирований и их скрытых объектов, обеспечение безопасности миротворческого персонала и местного населения, проведение конвоев, организация несения службы на стационарных и мобильных контрольно-пропускных пунктах, осуществление патрулирования местности и т.п.

Легендой украинско-американских военных учений «Репид Трайдент-2013» станет территориальный конфликт между двумя воображаемыми странами. Согласно замыслу, «яблоком раздора» между двумя странами, которые называются Фогленд и Вазирленд, станет территория спорной провинции, которую одна из сторон силой отобрала у другой. Урегулировать этот вооруженный конфликт и разграничить воюющие стороны должны военнослужащие многонационального контингента методом проведения молниеносной десантной операции с использованием многоцелевых вертолетов и самолетов транспортной авиации.