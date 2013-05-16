Столичные курсанты с американскими коллегами сравнили системы подготовки специалистов
Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко посетили кадеты Военной академии Вооруженных сил США Вест-Пойнт, которые в течение трех месяцев проходили языковую подготовку и практику по культуроведению в Украине.
К участию в мероприятии были привлечены курсанты выпускного курса факультета иностранных языков и военного перевода по специальностям «Международные отношения» и «Перевод», а также главы курсантского совета, Совета сержантов и Военно-научного общества курсантов и студентов Военного института.
Американские кадеты ознакомились с организацией учебно-воспитательного процесса в военном вузе и встретились со своими украинскими коллегами, и вместе с ними сравнили подготовки военных специалистов в учебных заведениях обеих стран.
Будущие офицеры имели возможность задать друг другу вопросы, которые касались не только учебного процесса, но и организации досуга, патриотического воспитания, курсантского самоуправления и повседневной жизни военнослужащих.