Представители 14 стран принимают участие в заседании совета Комитета по делам воинов-интернационалистов

Перед началом работы многочисленная группа ветеранов войны в Афганистане и участников боевых действий посетила Академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Среди почетных гостей военного вуза были: заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов СНГ Герой Советского Союза Руслан Аушев, Герой Советского Союза Валерий Востротин, народный артист Российской Федерации Иосиф Кобзон, председатель Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Герой Украины Сергей Червонопиский, председатель Львовской областной государственной администрации Виктор Шемчук и другие.

Тепло встретили гостей начальник гарнизона – глава Академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук и руководство военного вуза.

– Искренне приветствую вас на львовской земле. В свое время вы проявили мужество, образцовую верность Военной присяге. Эти качества были и будут лучшей чертой воинов. Ярко обнаружили их в свое время «афганцы». Но приятно осознавать, что вы и сегодня храните настоящую верность боевому братству, – обратился к присутствующим генерал-лейтенант Павел Ткачук.

– Для нас Ваше пребывание в городе Льва – это большая честь. Академия сухопутных войск – это один из лучших военных вузов Украины. Искреннее спасибо за огромную военно-патриотическую работу среди молодежи, которую вы проводите в своих странах, – подчеркнул в приветственном слове председатель ЛОГА Виктор Шемчук.

Во время встречи с ветеранами-афганцами председатель Львовской облгосадминистрации Виктор Шемчук вручил отличие Президента Украины – орден Богдана Хмельницкого III степени активисту УСВА (воинов-интернационалистов) Зиновию Кузю.

Герой Советского Союза Руслан Аушев, обратившись к руководству академии, подчеркнул:

– Мы ознакомились с учебно-материальной базой академии. Могу сказать, что этот вуз является одним из образцовых в СНГ. Хочу пожелать выпускникам учебного заведения: «Гордитесь званием защитника Украины!».

В этот день ветераны-«афганцы» посадили дерево на Аллее почетных гостей военного вуза и побывали в Международном центре миротворчества и безопасности академии.