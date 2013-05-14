Первый заместитель начальника Генштаба ВС Украины принял участие в заседаниях НАТО

Во время заседания в формате МССБ был согласован порядок совместных действий стран-контрибуторов операции, направленных на успешное проведение передачи полной ответственности за поддержание безопасности в Афганистане национальным силам безопасности (АНСБ) до конца 2014 года.

В рамках обсуждения состояния планирования новой Миссии НАТО в этой стране были рассмотрены необходимые условия ее нормативно-правового урегулирования, а также оперативные аспекты предоставления тренировочно-совещательной помощи АНСБ на среднесрочную перспективу.

При рассмотрении текущего состояния проведения операции Многонациональными силами КФОР была подчеркнута положительная динамика в переговорах между Белградом и Приштиной, направленных на нормализацию двусторонних отношений. В то же время, принимая во внимание чрезвычайную сложность процесса политического урегулирования проблемы косовских сербов, присутствие сил КФОР остается главным фактором для обеспечения стабильности и безопасности на Балканах.

Во время заседания Военного комитета Украина-НАТО на уровне начальников генеральных штабов адмирал Игорь Кабаненко презентовал ключевые подходы к осуществлению военной реформы в Вооруженных Силах Украины.

Основное внимание первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины уделил освещению мероприятий по внедрению лучших военных стандартов в деятельности Вооруженных Сил Украины, трансформации основных показателей их военных возможностей, совершенствованию организационной структуры и функционального распределения, профессионализации украинской армии и переходу на контрактную службу, реформированию системы подготовки войск, модернизации вооружения и военной техники, совершенствованию материально-технического обеспечения и освобождению Вооруженных Сил Украины от несвойственных функций и избыточного имущества, а также ресурсных показателей проведения военной реформы.

Начальники генеральных штабов стран НАТО поддержали подходы украинской стороны по осуществлению реформ в Вооруженных Силах Украины и внедрению лучших военных стандартов, а также отметили важность продолжения конструктивного и прагматичного сотрудничества с НАТО в военной сфере.

Во время пребывания в Брюсселе адмирал Игорь Кабаненко провел двусторонние рабочие встречи с начальниками генеральных штабов ВС Италии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ, а также обсудил практические вопросы военного сотрудничества с Председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Воздушных сил Франции Патриком де Розье и Председателем Военного комитета НАТО генералом ВС Дании Кнудом Бартелсом.