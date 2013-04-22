Профессия военного в Крыму становится популярнее

Более 1400 рабочих мест по Украине с предоставлением жилья, еще 700 вакансий предлагают работодатели Севастополя. Кроме этого около 300 вакансий предложено гражданам с ограниченными физическими возможностями. Свои возможности по подготовке квалифицированных кадров представили 12 высших и 23 профессионально-технических учебных заведения.

Для удобства ярмарку разделили на семь секторов, среди которых сектора содействия трудоустройству, консультаций для населения и работодателей, профориентации, профобучения и другие.

В секторе работодателей Крыма одним из самых посещаемых стал консультационный пункт 36-й отдельной бригады береговой обороны Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Начальник отделения личного состава бригады майор Руслан Прихода и его подчиненные в течение нескольких часов отвечали на многочисленные вопросы посетителей мероприятия и демонстрировали рекламный фильм о самой большой сухопутной составляющей ВМС ВС Украины.

Те, кто сейчас находится в поиске работы, в первую очередь интересовались условиями прохождения военной службы по контракту и приема на нее. По их словам, размер денежного обеспечения контрактника также играет важную роль.

По словам посетителя ярмарки, безработного 26-летнего Игоря Скопича, предложения военных на крымском рынке труда наиболее привлекательны, так как средняя заработная плата по автономии около 2600 гривен, а контрактник с первых дней в армии получает на руки более трех тысяч гривен. К этому добавляется стабильность, интересная служба и социальные гарантии.

За несколько часов работы консультационного пункта к военным обратились более 80 посетителей, из них 20 изъявили желание пройти профессионально-психологический отбор и составить нормативы по физической подготовке на базе бригадного внештатного пункта работы с кандидатами на прохождение военной службы по контракту.