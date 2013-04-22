Военные понтонеры с Сумщины занимаются по новой системе боевой подготовки

Как сообщил командир полка полковник Александр Яковец, военнослужащие этой воинской части, которая полностью укомплектована военнослужащими военной службы по контракту, с начала учебного года занимаются по новой системе боевой подготовки. В кратчайшие сроки личный состав полка перешел от индивидуальной подготовки к практическим занятиям в составе подразделений.

В частности, в составе отделений понтонеры совершенствуют практические действия по ведению инженерной разведки, маскировке техники, фортификационному оборудованию района переправы, оборудованию и содержанию различных видов переправ, оказанию первой медицинской помощи и т.д.