Военные понтонеры с Сумщины занимаются по новой системе боевой подготовки
16:42, 22 апреля 2013Армия
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На Сумщине понтонеры 91-го инженерного полка 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины отрабатывают стандарты по специальной подготовке.
Как сообщил командир полка полковник Александр Яковец, военнослужащие этой воинской части, которая полностью укомплектована военнослужащими военной службы по контракту, с начала учебного года занимаются по новой системе боевой подготовки. В кратчайшие сроки личный состав полка перешел от индивидуальной подготовки к практическим занятиям в составе подразделений.
В частности, в составе отделений понтонеры совершенствуют практические действия по ведению инженерной разведки, маскировке техники, фортификационному оборудованию района переправы, оборудованию и содержанию различных видов переправ, оказанию первой медицинской помощи и т.д.
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