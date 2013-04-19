Под Новобогдановкой уничтожено около 17 тысяч взрывоопасных предметов

Как отметил командир сводного отряда подполковник Иван Тищенко, в настоящее время опасными остаются около 7 гектаров территории. Сложность проведения работ на данном участке состоит в том, что он загроможден остатками металлобетонных конструкций, которые приходится перекладывать на уже проверенные участки.

За прошедшую неделю личный состав сводного отряда обнаружил и обезвредил 2471 взрывоопасный предмет. Для более качественного проведения работ по очистке территории бывшей артиллерийской базы согласно решению высшего командования данные работы продлены еще на месяц.

Всего за время работы сводного отряда выявлено и уничтожено 16965 взрывоопасных предметов.