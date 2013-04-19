Началась очередная ротация украинских миротворцев в Косово

Утром 18 апреля в 30-й отдельной механизированной бригаде, которая дислоцируется в Новоград-Волынском на Житомирщине, состоялись торжественные проводы военнослужащих национального контингента. Начиная с 2006 года это уже четвертое подразделение, сформированное на базе бригады для направления на Балканы.

Напутствием миротворцев провели командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин, командир бригады полковник Александр Нестеренко, представители органов власти и местного самоуправления, ветераны, близкие и родные военнослужащих.

– Мне особенно приятно отметить, что для выполнения такой важной миссии, как представление нашей страны на международной арене, руководством Вооруженных Сил Украины определено именно военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса. И это не случайно – по итогам 2012-го учебного года 30-я отдельная механизированная бригада определена лучшей бригадой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Я знаю, что военнослужащие, которые стоят сегодня в строю – специалисты своего дела, настоящие профессионалы, и уверен, что с задачами миротворческой миссии они справятся только на отлично, – отметил генерал-лейтенант Петр Литвин в поздравительной речи.

Благословение на доброе дело воины-миротворцы получили от настоятеля Свято-Николаевского храма протоиерея отца Андрея.

– По давней украинской традиции, отправляя войско в поход, его благословляли на успешное выполнение задач, торжественно провожали и давали с собой оберег от всяческих бед и напастей. Для воина-христианина лучшим оберегом может быть образ святого, – отметил отец Андрей, и вручил командиру контингента майору Владимиру Кокореву икону, которая на время выполнения миротворческой миссии будет оберегать миротворцев.

Трогательным было выступление сына будущего миротворца маленького Максима:

– Уважаемые товарищи, позвольте мне от имени всех детей пожелать вам крепкого здоровья! Мы будем по вас скучать, но также хочу заверить, что мы сделаем все, чтобы вы нами гордились! Счастливого Вам пути, мы вас любим!

Перемещение украинского национального контингента в Косово осуществляется в два этапа. 26 апреля поездом отбудет остальная часть личного состава. Возглавлять оперативную группу Министерства обороны по организации передачи полномочий контингентами нового и предыдущего состава назначен командир 8-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Петр Литвин.