Лебедев: Сегодня принципы реформирования ВСУ являются четкими и понятными

Глава оборонного ведомства ознакомил журналистов с ходом реформирования Вооруженных Сил Украины.

– В конце прошлого года Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года» и «О Стратегическом оборонном бюллетене Украины». Таким образом было завершено формирование пакета стратегических документов в оборонной сфере государства. На их основе Министерством обороны разработан проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, который передан для утверждения в Кабинет Министров Украины, – сообщил Павел Лебедев.

Министр обороны подчеркнул, что во время мероприятий реформирования в Вооруженных Силах Украины будет приведено в соответствие количество воинских частей, которые занимаются боевой подготовкой, и частей обеспечения.

– Сегодня из 182 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил только 70 тысяч проходят службу в боевых подразделениях. В ходе реформирования боевой состав Вооруженных Сил Украины будет сохранен в полном объеме только с незначительными изменениями, тогда как остальная численность войска будет приведена в соответствие стандартам армий ведущих стран мира, – подчеркнул Павел Лебедев.

Он отметил, что в течение многих лет были только разговоры о реформировании Вооруженных Сил Украины, тогда как фактически происходило их уничтожение.

– Вместо реформирования длительное время предлагалась определенная имитация реформ. Как бывший военный, я помню, когда в 1992 году 800-тысячной армии в Украине прекратили выплачивать денежное обеспечение. Тогда военнослужащим и служащим не платили деньги по 6-8 месяцев, оставляя голодными их семьи. Таким способом было подорвано не только доверие, а, в первую очередь, уважение к военнослужащим, защитникам Отечества, – подчеркнул Министр обороны Украины.

Павел Лебедев отметил, что сегодня принципы реформирования Вооруженных Сил Украины являются четкими и понятными. Это оптимизация структуры и численности путем увеличения удельного веса воинских частей боевого состава, переход к профессиональной армии, обеспечение Вооруженных Сил Украины новым вооружением и военной техникой, социальная защита военнослужащих и членов их семей, принятие принципиально новых решений в сфере идеологического воспитания.

– Реформаторов никогда не любили и оценивали их работу уже впоследствии. Но реформы нам необходимы, и они будут выполнены, – отметил Министр оброни Украины.