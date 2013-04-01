В Николаеве офицеры совершили 500 прыжков с новыми парашютными системами

Мероприятие проходило на базе 79-й воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск ВС Украины в Николаеве. Участие в нем приняли около 50 офицеров парашютно-десантной службы из частей аэромобильных войск, спецназа, морской пехоты, военно-учебных заведений, Внутренних войск МВД Украины.

Задачей сборов было освоение новой парашютной системы, принятой недавно на вооружение ВС Украины – «Статус СН» типа «крыло». Данная парашютная система позволяет десантироваться со сверхбольших высот до 8 тысяч метров и преодолевать расстояние 15 км для скрытой доставки военнослужащих в район выполнения задачи.

По словам руководителя сборов, начальника парашютно-десантной службы высокомобильных десантных войск ВС Украины полковника Юрия Галушкина, поставленные на сборы задачи были выполнены в полном объеме.

– При этом особое внимание уделялось мерам безопасности, поэтому происшествий не случилось, – сообщил полковник Юрий Галушкин.

Данные сборы – уже второе в этом году мероприятие, на котором офицеры парашютно-десантной службы осваивают новые парашютные системы. Еще предстоит провести два подобных мероприятия, после которых его участники получат допуск на использование и обучение новым системам у себя в частях.

Всего в ходе собрания участниками было совершено 497 прыжков с парашютом «Статус СН».