Военнослужащие отрабатывают мастерство на огневых директрисах полигона

На общевойсковом стрельбище личный состав огневых батальонов, дивизионов и других подразделений механизированного соединения выполнил упражнения учебных стрельб из автоматов, ручных пулеметов, снайперских винтовок и противотанковых гранатометов. Как сообщил первый заместитель командира 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Сергей Гулидов, к занятиям по огневой подготовке также привлекаются военнослужащие ротной тактической группы, огневую мощь которых составляют механизированные, танковые, снайперские подразделения и подразделения материально-технического обеспечения.

– По новым стандартам боевой подготовки, данное подразделение выполняет учебно-боевые задачи, предусмотренные интенсивным периодом подготовки подразделений, – отметил гвардии полковник Сергей Гулидов. – Кроме выполнения стрельб, личный состав ротной тактической группы также отрабатывала задачи по размещению взводов на местности и их действия в сторожевой заставе.

Основное внимание было сосредоточено на подготовке снайперов, наводчиков пулеметов ПКМ и гранатометчиков. Кстати, данные должности в ротной тактической группе, которой командует гвардии капитан Сергей Грицай, в основном занимают военнослужащие службы по контракту.

Свою выучку в выполнении упражнения учебных стрельб из РПГ по мишени «Танк» на специальной огневой площадке отшлифовали и гранатометчики. После каждой серии выстрелов они проводили выверку оптических прицельных устройств ручных противотанковых гранатометов и тренировались в правильности прицеливания, а также подготовке РПГ к ведению боя. На огневых директрисах общевойскового полигона экипажи боевых машин выполнили огневые задачи из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-64 БВ. По условиям стрельб, воинам-гвардейцам необходимо было в условиях оборонительного боя уничтожить неподвижные цели, в частности «группу пехоты», «пулеметный расчет» и «РПГ».

Как рассказал руководитель стрельб гвардии капитан Александр Думанский, для контрактников, которые недавно пополнили лавы механизированного соединения, это были уже четвертые стрельбы, которые они выполнили довольно неплохо.