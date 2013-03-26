На Харьковщине военные пожарные локализовали условное возгорание ракетного топлива

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– Это первое в этом году обучение, проведенное в таком масштабе на технической территории части. Принимая во внимание тот факт, что на складе хранится немалое количество компонента ракетного топлива «меланж» и вещества других типов, значение проверки практических действий военнослужащих очень актуально. Поэтому наша придирчивость к работе пожарных вполне оправдана, – объяснил полковник Вячеслав Столба.

В первый день учений старшие начальники проверили алгоритм действий всех должностных лиц штатной, нештатной и добровольной пожарных расчетов. Особое внимание уделили и техническому состоянию специальных машин и методической подготовке командиров подразделений воинской части в плане предотвращения возгорания на объектах.

На следующий день, во время активной фазы проведения мероприятия, все силы и средства пожарной безопасности на несколько часов сосредоточились у одного места.

Так, по легенде учений, на одном из хранилищ, где хранятся десятки тонн компонента ракетного топлива, из-за нарушения правил обращения с опасным веществом занялись несколько цистерн. Пламя быстро распространилось в сторону других объектов. На этом этапе практических занятий для усиления профессиональных военных пожарных прибыли расчеты внештатных и добровольных пожарных расчетов.

Совместными действиями с помощью сотни литров пенообразователя очаг возгорания удалось локализовать.

– В финале военной игры мы задействовали более 30 человек, две пожарные автомашины АЦ-40, одну передвижную углекислотную установку типа ВВ-80 и военный тягач. Отмечу, что все должностные лица действовали в единой команде и уложились в отведенное для этого время. Поэтому, решением военных инспекторов, Состав ракетного топлива получил положительную оценку, – рассказал офицер отделения пожарной профилактики Северного территориального отдела пожарной безопасности капитан Максим Зинченко.

Подводя итоги двухдневного тактико-специального учения, полковник Вячеслав Столба поблагодарил командира части подполковника Александру Николаеву за системный подход в вопросах предотвращения внештатных ситуаций. Отдельной похвалы от старшего начальника заслужил начальник пожарной обслуги старший прапорщик Владимир Галицкий.

По словам офицеров Северного территориального отдела пожарной безопасности, следующее тактико-специальное обучение состоится в Харькове на территории 302-го зенитного ракетного полка воздушного командования «Центр». Военные пожарные усовершенствуют свое мастерство совместно со спасателями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.