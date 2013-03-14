На Днепропетровщине продолжается интенсивная боевая подготовка

Во время проведения тактико-строевого занятия личный состав ротной тактической группы, огневую мощь которой составляли механизированные, танковые, снайперские подразделения и подразделения материально-технического обеспечения отрабатывали порядок действий отделений на марше, передвижении в запасной район и занятия для обороны ротного опорного пункта.

Всего к тактико-строевому занятию привлекались более шестидесяти военнослужащих, снаряжение и вооружение согласно штата подразделений, шесть единиц боевых машин пехоты БМП-1, и 2 и три единицы танков Т-64 БВ.

Как сообщил командир ротной тактической группы капитан Сергей Грицай, военнослужащие отработали учебные вопросы о приведении подразделений в высшую степень боевой готовности, совершение марша, отражение нападения диверсионных разведывательных групп противника, роль которых выполняли военнослужащие механизированного батальона, преодоление участка зараженной местности, минного поля, установленного дистанционными средствами минирования, а также занятие определенного рубежа и отражение атаки условного противника, и организованное возвращение в пункт постоянной дислокации.

Следует отметить, что основное количество механиков-водители боевых машин пехоты составляли военнослужащие, недавно прибывших в ряды механизированного соединения из 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Сегодня, 14 марта, личный состав ротной тактической группы механизированного соединения под руководством командиров подразделений на директрисах общевойскового полигона выполняют упражнение стрельб вкладным стволом из вооружения танков Т-64 БВ и огневые задачи из вооружения боевых машин БМП-2.

На общевойсковом стрельбище воины-гвардейцы выполняют упражнение контрольных стрельб из автоматов АК-74, пулеметов РПК и ПК, а также снайперской винтовки СВД. На танкодроме механизированного соединения, личный состав огневых подразделений ротной тактической группы выполняет подготовительное упражнение к вождению боевых машин в сложных условиях.