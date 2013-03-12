В Украине увеличится количество военно-патриотических мероприятий

Начальник управления пропаганды Главного управления по работе с личным составом ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Коренько отметил, что Вооруженные Силы Украины сегодня выполняют очень важную общественно-значимую функцию – активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи нашего государства.

– Должно существовать тесное взаимодействие между органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями. Ведь без привлечения потенциала всех государственных и общественных институтов воспитать гражданина-патриота и привлечь общественный интерес к военной службе будет достаточно проблематично, – сказал офицер.

По словам капитана 1 ранга Андрея Коренько, Вооруженные Силы Украины в 2013 году спланировали ряд совместных с Министерством образования и науки Украины и общественными организациями мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания молодежи. Они охватывать все регионы нашего государства.

В свою очередь координатор Всеукраинского общественного движения «Движение за будущее» Михаил Харечко отметил, что во время военно-патриотических сборов молодежь на собственном опыте может убедиться в том, что такое военная служба: пожить три дня в казармах или на полигоне, питаться в военных столовых, стрелять из стрелкового оружия, преодолевать полосы препятствий.

– Данный проект имеет целью повысить военно-патриотический дух и привлечь молодых украинцев к здоровому образу жизни, – сказал он.

По словам Михаила Харечко, после участия в таких мероприятиях молодежь начинает иначе воспринимать перспективы прохождения военной службы и выражает желание идти на службу по контракту в Вооруженные Силы Украины.