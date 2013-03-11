Руководство Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Украины почтило память Шевченко

9 марта, по случаю 199-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко состоялась церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю в Киеве.

В Киеве состоялось возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко / Фото: Министерство обороны В мероприятии приняли участие Премьер-министр Украины Николай Азаров, заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Владимир Можаровский, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана, народные депутаты, члены правительства, представители киевской власти, общественные и культурные деятели .

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