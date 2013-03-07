В ВСУ проходят службу и работают более 47 тысяч женщин

Как сообщили УНИАН в Минобороны, сегодня в Вооруженных Силах Украины проходят службу и работают более 47 тысяч женщин, среди которых почти треть - женщины-военнослужащие. Более 1600 из них - офицеры, более 4700 сержанты и 9770 солдаты военной службы по контракту. 370 девушек учатся в высших военных учебных заведениях. В частности, в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба учится более 80 женщин-курсантов.

Рядом с мужчинами работают и более 30 тысяч женщин-работников ВС Украины и госслужащих.

Представительницы прекрасного пола проходят службу и работают во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Украины. Всего они представлены в соединениях и частях Сухопутных войск и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Также немало женщин служат в высокомобильных десантных войсках.

За 20 лет миротворческой деятельности Украины в составе национальных контингентов прошли службу около 30 украинских военнослужащих-женщин.