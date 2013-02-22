Украина присоединилась к операции НАТО по противодействию пиратству "Океанский щит"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, о присоединении Украины к операции объявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, открывая в пятницу в Брюсселе заседание Комиссии Украина-НАТО.

"Я только что обменялся письмами с Министром обороны Украины Павлом Лебедевым, подтверждающими участие Украины в операции НАТО по противодействию пиратству" Океанский щит ", - сообщил генсек НАТО.

Напомним, что 21-22 февраля Министр обороны Украины Павел Лебедев находится с официальным визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где принимает участие в заседаниях Комиссии Украина-НАТО и Североатлантического Совета НАТО на уровне министров обороны.

Как уточнили в Миссии Украины при НАТО, это соглашение формализует статус Украины как первой страны-партнера, которая участвует в операции по борьбе с пиратством "Океанский щит" и единственной страны-партнера Альянса, которая принимает участие во всех его операциях.

Планируется, что в ноябре флагман Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный" с палубным вертолетом и группой спецназа будет участвовать в операции НАТО по противодействию пиратству "Океанский щит".