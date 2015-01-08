На Донбассе воюют 7500 российских военных - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

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“На сегодняшний день насчитываем 7,5 тысяч”, - сказал Полторак.

По словам министра, происходит ротация российских военнослужащих на территориях Донецкой и Луганской областей, а также технику “как вывозят, так и завозят”.