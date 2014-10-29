За сутки в зоне АТО ранен один военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранение.

Читайте такжеЗа сутки боевики и российские военные нарушили перемирие около 30 раз - ТымчукКак сообщал УНИАН, в зоне АТО продолжаются боевые действия между войсками боевиков с российской армией и украинскими военными. Боевикидважды обстреляли подразделения силовиков в донецком аэропорту, а также в районе населенных пунктов Миус, Чернухино и Никишино.