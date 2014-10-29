За сутки в зоне АТО ранен один военный
13:11, 29 октября 2014Армия
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За сутки в зоне АТО получил ранения один украинский военный.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранение.
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