В результате бдительности одного из водителей был задержан 61-летний похититель девушки.

В США в штате Кентукки получивший популярность в TikTok жест спас жизнь похищенной 16-летней девушке.

С похитителем, 61-летним Джеймсом Бриком, она проехала несколько штатов, сообщает NBC News.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что в авто Toyota серебристого цвета на заднем сидении сидит девушка, и показывает популярный среди "тиктокеров" жест - он означает просьбу о помощи при домашнем насилии.

Читайте такжеМолодая TikTok-блогерша погибла при съемке нового ролика (видео)Позвонивший в экстренную службу проследил за машиной, в которой находилась девушка. Этим он помог следователям перехватить авто на дороге.

У Брика в телефоне нашли "изображения несовершеннолетней в сексуальной манере". Его обвинили в незаконном лишении свободы человека, а также в хранении сексуальных материалов с несовершеннолетними.

Какой жест показывала похищенная?

Девушка показывала ладонь, а затем сгибала большой палец и сжимала ее в кулак. Этот жест означает "насилие дома" или "мне нужна помощь".

Ранее компания BT Group из Великобритании создала сервис, который должен защитить женщин, прогуливающихся наедине. Создатели приложения рассказали, что занялись его разработкой после дела об убийстве Сары Эверард.

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Автор: Ольга Робейко