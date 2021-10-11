В марте полицейский похитил и изнасиловал Эверард.

Компания BT Group из Великобритании создала сервис, который должен защитить женщин, прогуливающихся наедине.

Об этом пишет BBC.

Создатели приложения рассказали, что занялись его разработкой после дела об убийстве Сары Эверард.

"Walk Me Home" будет подключать телефоны пользователей к системе GPS-слежения. Если они не попадут в место назначения и перестанут выходить на связь, то сервис вызовет полицию.

Читайте такжеВо Франции задержали пилота, который хотел протаранить самолетом собор Нотр-ДамТак, женщины смогут запустить приложение перед прогулкой.

Оно рассчитает нужное время и позвонит в то время, когда пользователь должен попасть в указанное место.

Если женщина не возьмет трубку, то "Walk Me Home" сообщит об этом в экстренные службы.

Убийство Сары Эверард

3 марта 33-летняя Сара Эверарди шла от одного района на юге Лондона (Клэпхэм) к другому (Брикстон), но так и не добралась домой.

12 марта правоохранители арестовали двух человек по подозрению в похищении девушки. В тот же день в графстве Кент нашли ее тело.

13 марта подозреваемый в похищении девушки, 46-летний полицейский Уэйн Казенс впервые появился в зале суда. Он служил в рядах полиции с 2018 года - в частности, охранял здания парламента и посольств в Лондоне.

Позже он признал, что похитил и изнасиловал Эверард.

30 сентября 2021 года Коузенса приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Автор: Людмила Жерновская