Джилл Байден вернулась на работу в вуз - раньше первые леди не совмещали свои обязанности.

Жена президента США Джо Байден впервые в истории стала первой леди страны, совмещающей свои государственные обязанности с работой на полную ставку.

Об этом сообщает Newsweek.

Джилл Байден продолжила свою карьеру педагога - 7 августа она начала 13-недельный семестр преподавания. Преподает она очно.

Она работает на кафедре английского языка в Общественном колледже Северной Вирджинии (NOVA). Жена Байдена - профессор со степенью бакалавра, двумя степенями магистра и доктор педагогических наук.

Читайте такжеУ Байденов умерла их немецкая овчарка по кличке ЧемпСтоит отметить, что она изначально выражала намерение продолжать преподавание, несмотря на строгие требования к институту первой леди в Соединенных Штатах.

"Преподавание - это не просто то, чем я занимаюсь, это то, чем я являюсь", - пишет о себе Джилл Байден в автобиографии на веб-сайте Белого дома.

Данный случай стал первым в 231-летней истории США. Будучи второй леди США (в бытность ее мужа вице-президентом в администрации Барака Обамы) Джилл Байден также продолжала преподавание.

Напомним, ранее стало известно, что в 2020 году Байдены заплатили эффективный федеральный подоходный налог в $157,4 тыс. Всего за год они заработали $607,3 тыс.

Автор: Станислав Кожемякин