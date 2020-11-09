Жена Байдена заявила, что не будет соблюдать древнюю традицию Белого дома.

Американские СМИ объявили Джо Байдена новым президентом США. В случае победы Байдена на выборах его жена Джилл Байден станет новой первой леди США.

Американское издательство USA Today сообщает, что Джилл нарушит традицию, которую ранее соблюдали все первые леди США. 69-летняя миссис Байден будет совмещать свою карьеру с обязанностями жены президента, хотя в американском обществе это не принято.

Джилл Байден более 40 лет работает учительницей английского языка и преподавателем у детей с эмоциональными расстройствами. Исторически принято, что первая леди должна жить в Белом доме вместе с президентом и полностью посвятить себя семейным обязанностям. Однако Джилл не планирует бросать работу.

«Преподавание — это не то, что я делаю. Это то, кем я являюсь», - говорит миссис Байден. Она будет первой женой президента за последние 231 год, которая совмещает оплачиваемую работу и жизнь в Белом доме. До этого лишь жена Франклина Рузвельта Элеонора пыталась сохранить работу, однако потом поняла, что не справляется с двойной нагрузкой.

Джилл также продолжала работать учительницей когда её муж был вице-президентом при Бараке Обаме, а миссис Байден считалась второй леди США после Мишель Обамы.

Джо и Джилл поженилсь в 1977 году. У них есть 39-летняя дочь Эшли. До этого Байден уже был женат и имел троих детей. Его жена Нелия и младшая дочь Наоми погибли в автокатастрофе за год до знакомства с Джилл.

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Автор: Екатерина Пулатова