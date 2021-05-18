Из доходов президентской семьи на благотворительность в 2020 году было потрачено $30,7 тыс.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден задекларировали в 2020 году доход в $607,3 тыс. и заплатили эффективный федеральный подоходный налог в $157,4 тыс. по ставке 25,9%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Белого дома. Доход Байденов годом ранее составлял $985,2 тыс.

Помимо федерального налога Джо и Джилл Байден заплатили около $28 тыс. налогов в штате Делавэр и $443 - в штате Вирджиния. На благотворительность в 2020 году было потрачено $30,7 тыс. Крупнейшее пожертвование в сумме $10 тыс. было направлено в фонд имени Бо Байдена - сына Джо Байдена, умершего в 2015 году от опухоли головного мозга.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что «стоит ожидать дальнейших публикаций налоговых деклараций президента, как и следует ожидать от каждого президента Соединенных Штатов».

Читайте такжеКрупнейшая продажа: Amazon разместил облигации на $18,5 миллиардаПримечательно, что законодательство США не обязывает президентов публично отчитываться о налогах и доходах, и предшественник Джо Байдена Дональд Трамп не публиковал эти данные, сообщает kommersant.

В сентябре 2020 года The New York Times получила доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа до 2018 года. По опубликованным газетой данным, в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил по $750 налогов. Убытки, понесенные предприятиями Дональда Трампа в 1995 году, позволили ему списывать налоги в последующие годы, сообщало издание.

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Автор: Ирина Погорелая