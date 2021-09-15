Жемчужный браслет принцесса Маргарет надевала на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия.

В Лондоне на аукционе дома Dix Noonan Webb продали ювелирное изделие, которое принадлежало покойной сестре королевы Великобритании Елизаветы II принцессе Маргарет.

Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о жемчужном браслете бренда Cartier, датированном 1925 годом. Украшение принцесса надевала на фотосессию в Букингемском дворце по случаю 19-летия. Браслет выполнен из двух рядов жемчуга и украшен бриллиантами круглой огранки.

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Автор: Катерина Шварц