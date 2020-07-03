Netflix нашел актрису на роль принцессы Маргарет в пятом сезоне сериала "Корона"

Пятый сезон сериала "Корона" от Netflix станет финальным. Роль королевы Елизаветы II в последней части исполнит Имельда Стонтон.

Netflix нашел исполнительницу роли принцессы Маргарет в пятом сезоне сериала "Корона".

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Как сообщается на странице проекта в Twitter, родственницу Елизаветы ІІ сыграет Лесли Мэнвилл, известная по фильму "Призрачная нить".

Практически весь основной каст сериала меняется каждые два сезона, поскольку затрагивает разные временные промежутки правления Елизаветы II. Ранее роль принцессы Маргарет исполняли Ванесса Керби и Хелена Бонэм Картер.

Пятый сезон сериала "Корона" от Netflix станет финальным. Роль королевы Елизаветы II в последней части исполнит Имельда Стонтон. Она сыграет Елизавету в 21 веке.

В настоящий момент к выходу готовится четвертый сезон с прежними актерами. Он должен выйти в конце этого года. Коронавирус не повлиял на съемки новых сезонов сериала "Корона".

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