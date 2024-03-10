Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных судоходных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу.

Спрос на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге через Россию резко вырос с начала кризиса в Красном море, что способствовало увеличению доходов государственной железнодорожной монополии страны, пишет Financial Times со ссылкой на данные логистических компаний и железнодорожных операторов.

Немецкая компания DHL заявила, что запросы на перевозку грузов по российскому железнодорожному коридору подскочили примерно на 40% после того, как в декабре контейнеровозы начали перенаправляться по более длинному маршруту. RailGate Europe заявила, что спрос вырос на 25-35%, а нидерландская Rail Bridge Cargo сообщила, что грузовые железнодорожные перевозки через Россию в этом году выросли на 31%, говорится в публикации.

"Логистические компании по-новому посмотрели на маршруты через Россию после решения большинства крупных контейнерных судоходных линий перенаправить рейсы из Азии в Европу, которые обычно проходят через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды. Это решение было принято после того, как поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы начали кампанию нападений на коммерческие суда в поддержку палестинцев Газы", – пишут авторы.

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Указано, что такие перенаправления увеличили время доставки грузов между Китаем и Северной Европой на 7-10 дней, до 50-55 дней. DHL заявила, что время доставки по железной дороге через Россию между Чэнду в Китае и Дуйсбургом в Германии составляет от 25 до 30 дней.

Логистические компании, включая швейцарскую Kuehne & Nagel и датскую Maersk, заявили, что они избегают использования железнодорожных маршрутов через Россию после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам журналистов, РЖД, которая управляет большинством поездов, принадлежит государству и уже давно считается тесно связанной с Кремлем. Санкции ЕС предусматривают почти полный запрет на грузовые автомобильные перевозки в и из России и Беларуси. Существуют также ограничения на доступ РЖД к некоторым финансовым услугам. Однако, нет запрета на перемещение товаров по железной дороге через страну.

Майкл Олдуэлл, руководитель отдела морской логистики в Kuehne & Nagel, сказал, что в нынешних условиях существует "больший спрос" на перевозку товаров из Азии в Европу по железной дороге. Однако он подчеркнул, что компания "полностью" прекратила свою деятельность на этом маршруте с 2022 года.

Большинство грузов из Азии в Европу перевозятся по железной дороге, DHL называет маршрут "западным коридором", который идет через Казахстан в Россию и далее в Беларусь. Некоторые грузы идут по "северному коридору", пересекая границу непосредственно из Китая в Россию к востоку от Монголии, говорится в публикации.

Некоторые логистические компании предлагают "южный маршрут", который обходит Россию и проходит через Казахстан, Азербайджан и Турцию. Но он занимает больше времени, чем контейнерный рейс между Китаем и Европой.

В сентябре Maersk начала предлагать клиентам возможность отправлять товары морским путем до грузинского порта Поти, а затем дальше в Центральную Азию по южному маршруту.

В RailGate Europe заявили, что не имеют никаких дел с РЖД, вместо этого бронировали перевозки через таких операторов, как немецкая Deutsche Bahn. Последняя подтвердила, что сейчас действует только как "туристический агент" для грузов, следующих через Россию. В то же время Rail Bridge Cargo заявила, что ее товары "преимущественно" перевозятся РЖД, пишут авторы.

"РЖД, которая принадлежит российскому государству, сохраняет почти монополию на перевозку поездов в большой железнодорожной сети России. Это означает, что РЖД платят как за перевозку товаров через Россию, так и за доступ к ее сети", – отмечает FT.

Атаки хуситов в Красном море

Ранее УНИАН писал, что атаки в Красном море нарушили торговые потоки, поэтому компании ищут новые маршруты. Одни из крупнейших в мире судоходных линий открывают коммерческие торговые пути, пролегающие через сердце Ближнего Востока в обход Красного моря.

В начале марта 2024 года после атаки йеменских хуситов в Красном море впервые затонул корабль. Атака на судно "Рубимар" произошла в Баб-эль-Мандебском проливе – ключевом водном пути, соединяющем Красное море с Аденским заливом.

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