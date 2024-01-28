Цены на нефть выросли примерно на 2 доллара после удара по судну в Красном море.

Ракетный удар, который в пятницу хуситы нанесли по танкеру с российским топливом в Аденском заливе, может стать решающим моментом для нефтяного рынка.

Издание Bloomberg пишет, что большая часть нефти, идущей через Красное море и Суэцкий канал, поступала из России, а хуситы неоднократно сигнализировали, что российским судам нечего бояться, а Москва - союзник их спонсора Ирана.

Но эта атака продемонстрировала, что какие бы гарантии ни давали йеменские хуситы, они не распространяются на груз судна, если корабль имеет хоть малейшую связь с США, Великобританией или Израилем. Хуситы заявили, что их целью являются израильские активы из-за войны в Газе, после чего расширили свои угрозы на суда США и Великобритании после авиаударов по Йемену.

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Теперь под угрозой может оказаться большая часть из 3 миллионов баррелей в день российской нефти и топлива, которые идут через Красное море в Азию. А российская нефть имеет большое значение для мирового рынка, несмотря на санкции из-за в Украине. После атаки цены на нефть выросли примерно на 2 доллара.

Остановится ли транзит по Красному морю

Это маловероятно как для торговли в целом, так и для нефти в частности. Решение о транзите зависит от желания владельца, экипажа, фрахтователя и прибыли.

Если фрахтователь хочет пройти через Красное море и находит судовладельца, который согласен, с командой, готовой пройти этот путь - возможно, за дополнительные деньги из-за опасность, - то сделка состоится, пока цена имеет смысл.

Правда, стоимость страховки может быть настолько непомерной, что некоторые владельцы считают более привлекательным путь вокруг Африки.

Вся ли российская нефть теперь является целью

Скорее всего, нет. В международной морской базе данных Equasis в качестве управляющего танкера Marlin Luanda, подвергшегося нападению, указана лондонская фирма Oceonix Services Ltd. Для хуситов этого могло быть достаточно.

Но топливо на Marlin Luanda отличалось от многих российских нефтепродуктов тем, что оно перевозилось с помощью западных поставщиков услуг, поскольку цены на него не превышали допустимых в соответствии с санкциями США.

После вторжения России в Украину и последовавших за ним санкций большая часть российской нефти и топлива перевозится так называемым теневым флотом.

Вырастут ли расходы на страхование

Возможно. Еще до того, как российский груз топлива попал под удар, стоимость страховки на транзит за несколько недель подскочила в 10 раз и составила около 1% от стоимости корпуса судна

Для некоторых судов это составляет около 1 миллиона долларов, что потенциально больше, чем дополнительные расходы на топливо для пути вокруг Африки.

Что будут делать владельцы и экипажи

Это, вероятно, окажется самым большим вопросом для мирового нефтяного рынка, но для получения ясной картины потребуется некоторое время, потому что самое главное - это поведение владельцев, связанных с Россией.

Некоторые моряки явно занервничали задолго до того, как хуситы ударили по судну Marlin Luanda. Еще до пятницы примерно три четверти ведущих мировых владельцев танкеров, судя по всему, уже держались в стороне.

Владельцы танкеров, перевозящих российские грузы, и их экипажи, похоже, более охотно ходили в этом районе, по крайней мере, до пятничного инцидента. Если ситуация изменится, это станет плохой новостью для Москвы и потенциальной проблемой с поставками на мировой рынок нефти.

Большему количеству российской нефти придется плыть длинным путем вокруг Африки, что создаст нагрузку на танкерный флот, ситуация с которым и так выглядит несколько напряженным из-за усиления западных санкций.

Повышение стоимости доставки нефти в конечном итоге скажется на цене российской нефти и топлива в местах ее экспорта. И отнюдь не очевидно, что будет достаточно судов, если большинство из них - или все - будут вынуждены идти длинным путем вокруг Африки.

Ситуация в Красном море - последние новости

После начала военной операции Израиля в Секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать тоговые кораблия в Красном море. Сначала атакам подвергались только суда, связанные с Израилем, но позже удары стали менее избирательными.

Из-за резко возросших рисков большинство торговых судов, идущих по маршруту Европа – Азия, стали избегать кратчайшего маршрута через Суэцкий канал и Красное море. Вместо этого они огибают Африку с запада, что увеличивает время и стоимость перевозок.

При этом США и Британия наносли воздушные удары по объектам хуситов в Йемене, чтобы ликвидировать угрозу.

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