Глава семьи рассказал о пережитом и о том, что они чувствовали, лежа под завалами своего дома.

На севере Сирии, где произошло разрушительное землетрясение, были спасены трое детей, которых зажало между бетоном в руинах своего дома. Они пробыли под завалами 36 часов.

Как сообщает CNN, их семья оказалась в ловушке. Как рассказал отец детей, Мустафа Зухир Аль-Сайед, его жена и трое детей спали ранним утром, когда земля сотряслась от землетрясения силой 7,8 балла.

"Мы почувствовали, как земля трясется… и на наши головы начали падать обломки, и мы пробыли под обломками два дня", - сказал он. "Мы прошли через это чувство, чувство, которое, я надеюсь, никому не придется испытывать".

Видео дня

По словам Аль-Сайеда, оказавшегося под завалами, его семья молилась вслух, чтобы кто-нибудь их нашел.

"Нас услышали, и нас спасли — меня, жену и детей. Слава Богу, мы все живы, и мы благодарим тех, кто нас спас", — сказал он.

На видео со спасения детей видно, как старшая девочка поглаживает головы своих младших барата и сестры, когда они лежат, прижавшись друг к другу. Она может двигать рукой достаточно, чтобы закрыть лицо брата и сестры, обеспечивая некоторую защиту от пыли среди обломков. На видео видно, как местные жители аплодируют, когда детей выносят из-под обломков. Они доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, как сообщает Анадолу, в Турции в ходе спасательной операции в городе Шанлыурфа спустя 53 часа после разрушительных землетрясений спасли из-под завалов годовалого ребенка. Ребенка удалось вызволить из-под завалов обрушившегося пятиэтажного дома. После первой помощи его отвезли в больницу. Также в Шанлыурфе спустя 47 часов из-под завалов спасли шестилетнего мальчика. Он ранен, его доставили в больницу.

А в Газиантепе из-под завалов спасли 10 человек, в том числе одного ребенка.

Землетрясение в Турции и Сирии: что известно

Ночью 6 февраля в приграничных районах Турции и Сирии произошло сильное землетрясение магнитудой 7,8. Затем последовали десятки сильных афтершоков, а днем - еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,7. С тех пор количество жерт продолжает постоянно расти.

В Министерство иностранных дел поступило более двух десятков обращений об отсутствии связи с украинскими гражданами, которые проживают в районах Турции. Известно, что из-под завалов уже спасли двоих украинцев.

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