В Великобритании поддержали Украину после скандального спора между украинским и американским президентами в Белом доме.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли опубликовал в микроблоге X пост, в котором призвал продолжать поддерживать Украину, даже если Великобритания останется единственной страной в мире, которая будет это делать:

"Они находятся на передовой линии нашей обороны. Их сыновья и дочери борются и умирают за нашу свободу. Мы должны быть им благодарны".

Скандальная встреча Зеленского и Трампа

Как известно, визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом завершился дипломатическим скандалом.

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Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник напряженный спор, который привел к досрочному завершению переговоров и отмене запланированной совместной пресс-конференции.

Дональд Трамп заявил, что украинский лидер якобы не готов к мирным переговорам. Также он обвинил его в неблагодарности и неуважении к Соединенным Штатам Америки.

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