В Великобритании поддержали Украину после скандального спора между украинским и американским президентами в Белом доме.
Министр иностранных дел Джеймс Клеверли опубликовал в микроблоге X пост, в котором призвал продолжать поддерживать Украину, даже если Великобритания останется единственной страной в мире, которая будет это делать:
"Они находятся на передовой линии нашей обороны. Их сыновья и дочери борются и умирают за нашу свободу. Мы должны быть им благодарны".
Скандальная встреча Зеленского и Трампа
Как известно, визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом завершился дипломатическим скандалом.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник напряженный спор, который привел к досрочному завершению переговоров и отмене запланированной совместной пресс-конференции.
Дональд Трамп заявил, что украинский лидер якобы не готов к мирным переговорам. Также он обвинил его в неблагодарности и неуважении к Соединенным Штатам Америки.