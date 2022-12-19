Он отметил, что мир все равно нас услышал.

Несмотря на отказ FIFA транслировать обращение Владимира Зеленского, мир услышал призыв Украины.

Об этом заявил президент в своем видеообращении. Он напомнил, что сегодня в Катаре состоялся "эмоциональный финал" Чемпионата мира по футболу. По его словам, футбол - это поле игры, где каждый может показать, что он самый сильный, и это соревнование есть "на поле для игры, а не на поле битвы".

"И самое худшее, что может случиться, - это красная карточка, а не красная кнопка. Когда людей объединяет футбол, людей объединяет мир", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Президент Украины сообщил, что хотел обратиться ко всему миру, ко всем, кто ценит мир и жизнь. "Хоть ФИФА и заблокировала это обращение для показа на стадионе перед финальной игрой в Катаре, но мир все равно услышал наш призыв", - отметил он. По его словам, наши футболисты распространили это видео, государства-партнеры поддержали и тысячи мировых СМИ распространили.

"Мы готовим уже этой зимой специальный саммит. Саммит ради мира. Для нашей страны и для любого другого народа, который может испытать такую же агрессию, такой же террор, какой Россия принесла на нашу землю", - сообщил президент Украины.

Он напомнил, что украинская формула мира – "это десять четких пунктов, которые способны создать новую архитектуру безопасности – глобально важную", выполнение которых вернет свободу украинской земле, всем нашим людям. "И то, что будет служить гарантиями свободы и безопасности другим народам. Причем не если, а когда сработает для украинцев. И поэтому мы призываем партнеров проявлять свое лидерство в обеспечении мира так же, как сейчас проявляется лидерство разных стран и разных государственных деятелей в защите свободы", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил убеждение, что агрессия России терпит крах. "И так, чтобы все остальные потенциальные агрессоры мира не решались повторить то, что делает рашизм", - подчеркнул президент Украины.

ФИФА отказала Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился к Международной федерации футбола с просьбой предоставить возможность выступить перед болельщиками финального матча ЧМ - 2022 Аргентина-Франция по видеосвязи.

Позже стало известно, что просьба Украины была отклонена.

Президент УАФ Андрей Павелко опубликовал обращение Зеленского в Facebook. В нем президент призывает поддержать Украину и присоединиться к Глобальному саммиту формулы мира.

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