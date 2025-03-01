Reuters предположило, что это ответ вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который сегодня постоянно повторял, что Зеленский не благодарил Америку за помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил мировых лидеров за поддержку после встречи с Дональдом Трампом, которая переросла в перебранку и отмену совместной пресс-конференции, запланированной на сегодня днем.

Зеленский воспользовался X, бывшим Twitter, чтобы поблагодарить лидеров, которые выразили свою поддержку на платформе социальных сетей.

Среди них лидеры Германии, Испании, Франции, Польши, Швеции, Норвегии, Молдовы, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Финляндии, Португалии, Хорватии, Европейского парламента, Европейской комиссии и Европейского совета.

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Reuters предположило, что это ответ вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, который сегодня постоянно повторял, что Зеленский не благодарил Америку за помощь.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

С репликами поддержки Украины почти сразу выступили многие европейские политики.

"Президент Зеленский, Украина, вы не одни", - написал премьер Польши Дональд Туск.

"Украина, Испания с тобой", - написал премьер Испании Педро Санчес.

"Агрессор в этой войне - Россия, и мы были правы, помогая Украине и вводя санкции против России все это время, и мы продолжим делать это, - цитирует агентство AFP реакцию президента Франции Эммануэля Макрона. - Мы должны уважать тех, что сражался с самого начала войны".

По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, "Украина может рассчитывать на непреклонную поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и стремление к миру и безопасности - это и наша задача".

"Иногда дипломатия - это искусство невозможного в трудных обстоятельствах. Украина, Латвия с тобой", - откликнулся президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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