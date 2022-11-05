По словам президента, если в Иране и дальше будут лгать, то мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран солгал даже в признании поставки беспилотников в Россию.

Как заявил Зеленский в вечернем видеообращении, сегодня появились сообщения от официальных представителей Ирана, признавших, что таки поставляли дроны для российского террора.

"Но и в этом признании они солгали. Мы ежесуточно взбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только в течение одного вчерашнего дня было уничтожено 11 "Шахедов". Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - отметил президент.

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По его словам, если в Иране и дальше будут лгать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем Россия платит Ирану за такое сообщничество.

"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", - подчеркнул Зеленский.

Иранские дроны в войне против Украины

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна поставила дроны-камикадзе в Россию за несколько месяцев до начала ее полномасштабной войны против Украины. Также Абдоллахиян отрицает поставки в Россию иранских ракет.

Кроме того, Абдоллахиян утверждал, что иранская военная и политическая делегация отправилась в европейскую страну две недели назад, чтобы встретиться с украинцами, но они не приехали из-за якобы давления США и Германии.

Справка УНИАН. В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Между тем власти Ирана отрицают продажу беспилотников России.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала у Ирана еще более 2 тыс. таких дронов.

Также некоторые СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

29 октября Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которая используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

1 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в начале ноября Иран планирует отправить в Российскую Федерацию партию из более 200 боевых дронов Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Поставку БПЛА будут осуществлять Каспийским морем до порта Астрахань в разобранном состоянии.

2 ноября Кулеба заявил, что Украина проинформировала Иран о последствиях в случае продажи в России баллистических ракет класса "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

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