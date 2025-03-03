За три дня - от встречи Зеленского с Трампом до его приема у короля Британии - ход истории сделал огромный скачок вперед.

Публичная ссора президентов Украины и США в Белом доме стала поворотным моментом, который войдет в историю. Вместе с тем она закрепила те тенденции на разрыв США с Европой, которые наметились с начала второго президентства Дональда Трампа, пишет CNN.

Анализируя события трех последних дней, не только ссору в Овальном кабинете, но и экстренный саммит европейских лидеров в Лондоне, издание делает из них пять ключевых выводов.

Разрыв США с Европой

Беспрецедентная сцена в Овальном кабинете, ошеломила партнеров Украины, но она вписалась в картину последних недель, в течение которых США начали фундаментальные изменения в отношениях с Европой. Под лозунгами "Америка прежде всего" администрация Трампа перечеркнула многолетнюю политику НАТО, категорически отказав Украине в перспективе будущего членства в альянсе.

Видео дня

Кроме того, США подтвердили, что больше не намерены отдавать приоритет европейской и украинской безопасности в своей внешней политике. Более того, вице-президент Дж. Д. Вэнс даже обвинил Европу в отходе от демократических ценностей из-за нежелания сотрудничать с правыми популистами. Это он назвал большей угрозой, чем Россия.

Европа усиливается

Как и после заявлений Трампа о "диктаторе" Зеленского, так и после ссоры в Белом доме европейские лидеры мгновенно засвидетельствовали свою поддержку Украине и ее президенту.

В воскресенье в Лондоне состоялся срочный саммит по безопасности, на котором европейские страны договорились наращивать военную поддержку Украины и расходы на собственную оборону. Там таки начали серьезно обсуждать именно европейский проект мирного урегулирования в Украине.

Свежий план прекращения войны

На фоне все более очевидной несостоятельности, или нежелания Трампа добиваться надежного и справедливого мира в Украине, инициативу на себя перебирает Европа. Франция и Великобритания начали собирать коалицию стран, готовых принять участие в разработке мирного плана и в послевоенных гарантиях его воплощения в жизнь.

Поддержка США все еще нужна

Несмотря на все вышесказанное, встреча в Лондоне показала, что для многих стран Европы важно, чтобы США тоже присоединились к реализации мирного плана своими гарантиями.

Победа Путина

Кремль не особо активно комментировал спор в Овальном кабинете. В отличие от российской пропаганды и остальных официальных лиц, которые откровенно праздновали.

Сейчас Москва ожидает усиления переговоров с администрацией Трампа по восстановлению американо-российских отношений. Также ожидается, что вскоре может состояться саммит Трампа и Путина.

Ссора Зеленского и Трампа: реакция мира: реакция мира

Как писал УНИАН, канадский премьер Джастин Трюдо похвалил Владимира Зеленского за его поведение в Овальном кабинете. Трюдо подчеркнул, что всегда важно четко излагать факты, а именно это пытался сделать украинский президент.

Также мы приводили мнение профессора международной политики из Кельнского университета Томаса Егера. Он считает, что Трамп срежиссировал ссору перед камерами, чтобы унизить Зеленского публично. Сперва Вэнс и Трамп разозлили Зеленского, а потом "укусили".

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