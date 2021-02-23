На Эльбрусе (Кавказ) двое сноубордистов провалились под снег и повисли над 15-метровой расщелиной.
Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.
Отмечается, что туристы сначала провалились под снег, упали вниз на четыре метра и в результате зависли над расщелиной.
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По словам пострадавшей девушки, около 20 минут она провисела над пропастью, в то время как над ней висел друг.
«Все это время она думала о том, как сорвется, молилась и ждала», - говорится в сообщении.
Подоспевшие к месту происшествия спасатели вызволили обоих отдыхающих. Выяснилось, что у спутника девушки сломана рука.
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