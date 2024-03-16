Использовать машину с российскими номерами могут студенты дневного отделения или люди, которые работают по срочному трудовому договору.

С сегодняшнего дня, 16 марта, в Финляндии могут арестовать автомобили на российских номерах.

Как сообщает Yle, теперь водители машин с российскими номерами должны доказать свое право на использование транспортного средства в стране.

Сейчас таможенная служба Финляндии не располагает информацией, сколько таких машин находится на территории страны. Директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит заявил, что ведомство не ведет систематического мониторинга количества автомобилей на российских номерах.

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По его словам, полицейские, пограничники и таможенники могут остановить такое транспортное средство и проверить основания для пребывания в стране. Если их нет, то автомобиль могут задержать.

Как отмечается, использовать машину с российскими номерами могут, в частности, студенты дневного отделения или люди, которые работают по срочному трудовому договору.

Запрет на авто с номерами РФ

В сентябре 2023 года Еврокомиссия заявила, что в связи с введенными санкциями граждане РФ не могут ввозить на территорию ЕС автомобили на российских номерах.

Тогда въезд для авто с российскими номерами закрыли Эстония, Латвия, Финляндия и Польша, а Литва еще и обязала владельцев машин с российскими номерами вывезти транспортные средства из страны.

На днях в Литве, где истек срок перерегистрации автомобилей с российскими номерами, Уголовная служба таможни задержала первый автомобиль, нарушивший новый порядок.

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