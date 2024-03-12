Первым автомобилем, нарушившим новый порядок, является Audi Q7 стоимостью почти 42 тысячи евро.

В Литве, где истек срок перерегистрации автомобилей с российскими номерами, Криминальная служба таможни задержала первый автомобиль, нарушивший новый порядок. Речь идет об Audi Q7 стоимостью 41,7 тыс. евро (45,5 тыс. долларов).

Как информирует LRT, гражданин Молдовы, который направлялся из Литвы в Беларусь, был задержан на пограничном переходе "Мядининкай" в понедельник около 23 часов. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

"Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины", – говорится в сообщении таможни.

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После проверки документов выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, которой в машине не было, а водитель уверял, что не знал об обязанности перерегистрировать в Литве автомобили с российской регистрацией в Европейском союзе.

Ранее в Еврокомиссии объясняли, что пограничные государства ЕС больше не разрешают въезд в ЕС автомобилям из РФ, за исключением транзита. Автомобили, въезжающие в Литву, должны были быть перерегистрированы или покинуть ее территорию в течение шести месяцев до 11 сентября 2023 года. Нарушителям грозит административное наказание в виде конфискации автомобиля и штрафа.

Отмечается, что в исключительных случаях автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее, могут продолжать пересекать Литву по упрощенному транзитному документу, но въезд в страну разрешен только в том случае, если в автомобиле едет владелец. Транзит через Литву должен быть осуществлен в течение 24 часов.

По оценкам таможни, в Литве все еще может находиться несколько десятков автомобилей с российскими номерами.

Запрет на въезд авто с российскими номерами: что известно

В сентябре 2023 года Еврокомиссия пояснила, что в связи с введенными санкциями граждане РФ не могут ввозить на территорию Евросоюза автомобили на российских номерах, ноутбуки, смартфоны, косметику и ряд других товаров.

Также въезд для авто с российскими номерами закрыли Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша.

Тогда же в Литве обязали владельцев машин с российскими номерами вывезти транспортные средства из страны.

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