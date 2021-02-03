Американские дипломаты заявили, что поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России.

В Посольстве Соединенных Штатах Америки поддерживают санкции Украины против телеканалов NewsOne, «ZIK» и «112 Украина».

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - отметили американские дипломаты.

Блокировка каналов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

В то же время телеканалы NewsOne, «112 Украина» и «ZIK», на которые наложены санкции согласно решению СНБО, заявили, что продолжат вещание на платформе YouTube.

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Автор: Виталий Саенко