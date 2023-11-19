Строительство ограждения началось на пограничном пункте Вартиус.

Финляндия начала возведение временных ограждений на границе с Россией. Строительство временного ограждения началось на пограничном пункте Вартиус.

Об этом заявил начальник пограничного пункта Вартиус, капитан Йоуко Киннунен, отметив, что Вооруженные силы оказывают помощь в строительстве пограничникам, сообщает Yle.

"В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", - заявил Киннунен.

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16 ноября 2023 года Финляндия заявила о том, что закрывает границу с Россией. На границе с Россией закрыли КПП Иматра, Нийрала, Нуйямаа и Ваалимаа.

Пограничная зона между Финляндией и Россией пока остается мирной территорией, при этом за ситуацией на границе будет вестись наблюдение.

Накануне стало известно, что Финляндия планирует закрыть КПП на границе с Россией из-за угрозы нацбезопасности.

Также сообщалось, что Финляндия закроет границу для российских туристов. После закрытия финской границы россияне с шенгенскими туристическими визами свободно смогут попасть в Европу по суше только через границу Мурманской области и Норвегии.

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