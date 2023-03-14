Совсем недавно Грузию охватили массовые протесты из-за такого же законопроекта.

Руководство Европейского Союза занялось разработкой закона об "иностранных агентах", чем напугало неправительственные организации. Об этом пишет Politico.

Как рассказали журналистам информированные источники, разработка законопроекта находится на очень ранней стадии. По задумке, власти ЕС хотят обязать неправительственные организации, в том числе консалтинговые и академические учреждения, раскрывать информацию о любом финансировании из-за пределов ЕС.

В этом вопросе европейский законодатель ориентируется на аналогичные законы в США и Австралии. Этим законом ЕС хочет защититься от российского и китайского влияния.

Видео дня

Пикантность ситуации состоит в том, что информация о работе над законопроектом появилась в тот момент, когда Грузию охватили массовые акции протеста как раз из-за похожего законопроекта об "агентах иностранного влияния". Грузины восприняли законопроект как попытку ужесточить государственный контроль над обществом по российскому образцу.

Стремясь найти сбалансированный подход при разработке закона, Еврокомиссия разослала ряду неправительственных организаций анкету, в которой их просили указать свои источники доходов из-за пределов ЕС. Однако это лишь напугало представителей НПО.

Так, глава одного из отделов антикоррупционной общественной организации Transparency International Ник Айосса пожаловался, что по вопросам еврочиновников складывалось впечатление, будто они пытаются понять, насколько сильно Transparency International угрожает европейской демократии.

Неправительственные организации опасаются, что появление в ЕС своего закона об иноагентах может быть использовано некоторыми политиками для подавления демократии в своих странах. В этом контексте был упомянут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Пока же Еврокомиссия намерена продолжить консультации с представителями гражданского общества.

Законы об иностранных агентах – что известно

С 1938 года в США действует "Акт о регистрации иностранных агентов", который обязывает физических и юридических лиц сообщать властям о том, что они действуют "по приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного принципала".

На практике по этому закону было возбуждено очень мало уголовных дел. Все они касались получения миллионных сумм от иностранных правительств с целью политического лоббизма.

В России закон об иностранных агентах появился в 2012 году, а в 2017 году его действие было значительно расширено. По нему иностранными агентами можно признать любого человека или организацию, которые получают какое-либо финансирование из-за рубежа, например, пожертвование в благотворительный фонд. Оппозиционные артисты могут получить такой статус за гонорар от концерта за рубежом.

При этом российский закон обязывает СМИ, получившие статус иноагента, указывать этот факт перед каждой своей публикацией. Также он налагает много дополнительных ограничений и обязательств в работе тех, кто признан иностранным агентом.

Фактически этот закон стал в России одним из основных инструментов борьбы с неподконтрольными Кремлю СМИ и неправительственными организациями.

Вас также могут заинтересовать новости: