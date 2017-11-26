ЕС: российский закон о СМИ-иноагентах угрожает свободе слова

Новый российский закон, который позволяет приравнивать СМИ к "иностранным агентам", угрожает свободе и независимости медиа и доступа к информации. Это "еще одна попытка сузить пространство для независимых голосов в России", указано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, обнародованном в воскресенье, 26 ноября.

Как пишет DW, Евросоюз имеет "давнюю и четкую позицию" относительно действующего российского законодательства о признании неправительственных организаций (НПО) "иностранными агентами", говорится в заявлении. Эта позиция заключается в том, что штрафы, проверки и стигматизация таких организаций "делают еще жестче ограничения основных свобод в России, потребляют ограниченные ресурсы НПО и препятствуют созданию независимого гражданского общества в стране".

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Президент России Владимир Путин 25 ноября подписал закон, который позволит приравнивать СМИ к "иностранным агентам", если они прямо или косвенно финансируются из-за рубежа.

В российском Совете по правам человека возник ряд претензий к тексту закона и процедуре его принятия. Там подчеркнули, что новые изменения в законодательство не указывают никаких других оснований для признания СМИ иностранным агентом, кроме финансирования из иностранных источников.