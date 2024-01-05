Документ дает право экс-президенту стать делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом верхней палаты парламента.

Подписанный белорусским диктатором Александром Лукашенко закон "О Президенте Республики Беларусь" закрепляет новые гарантии для главы государства - в частности, предоставляет ему и членам его семьи пожизненное право неприкосновенности.

Так, бывшего президента Беларуси отныне нельзя привлекать к уголовной ответственности за действия, связанные с выполнением президентских обязанностей.

Также закон дает право президенту после отставки стать делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом верхней палаты парламента. Ему назначается пожизненная помощь в размере зарплаты действующего президента, гарантируется медицинское обеспечение президентского уровня, государственная охрана и право пользоваться помощниками с доступом к правительственной связи.

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Кроме того, закон устанавливает требования к кандидатам на должность главы Беларуси. Среди прочего, лицам, имеющим вид на жительство в другом государстве, баллотироваться отныне нельзя. В частности, это будет касаться представителей оппозиции, которые жили за пределами страны.

Добавим, что очередные выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Последние новости об Александре Лукашенко

В конце декабря Александр Лукашенко заявил, что поставки российского ядерного оружия в Беларусь завершены. По его словам, "все на своих местах в хорошем состоянии".

Также УНИАН сообщал, что Лукашенко увидел у президента Украины Владимира Зеленского готовность к переговорам. В частности, он отметил, что украинский лидер "начинает понимать" необходимость политического решения войны в Украине.

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