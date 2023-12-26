По словам белорусского диктатора, "все на своих местах в хорошем состоянии".

Поставки российского ядерного оружия в Беларусь завершены. Об этом в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в российском Санкт-Петербурге заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщается на сайте президента Республики.

Так, отвечая на вопрос о том, доставлено ли в Беларусь все планируемое российское ядерное оружие, Лукашенко ответил утвердительно.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончилось снабжение. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", – сказал белорусский диктатор.

Он также прокомментировал перспективы урегулирования "конфликта" в Украине и отметил, что "в этом году есть шанс продвинуться в этом вопросе".

"Думаю, что самый большой шанс. Будем с ними как-то поплотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах", - подчеркнул Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каких решениях идет речь, военных или политических, лидер Беларуси подчеркнул, что "сейчас уже и до политиков дошло".

"Военные поддавливают. Как я всегда говорил, военные видят, что происходит. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, на пресс-конференции Зеленского отметили, что он начинает понимать", - резюмировал Лукашенко.

Беларусь и война РФ против Украины - последние новости

Россия нарастила военное присутствие в Беларуси, утверждают американские аналитики. По их словам, при поддержке Кремля Минск развернул несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.

Ранее УНИАН сообщал, что в Беларуси строят военный городок возле границы с Украиной. Он будет построен на базе пяти заброшенных детских лагерей.

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