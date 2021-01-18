Лавров пустился в рассуждения о кризисе либерализма / Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на критику Москвы за задержание политика Сергея Навального. По его словам, комментарии западных политиков призваны отвлечь внимание от «кризиса либеральной модели развития».

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"Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - цитирует слова Лаврова «ТАСС».

В «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального заявление Лаврова оценили как нелепое.

«Слова российских чиновников о позорном задержании Алексея Навального, выглядят как бессмыслица, сгенерированная нейросетями. При чём тут какая-то либеральная модель развития? Что это вообще? Это когда с политическими оппонентами на выборах соревнуешься, а не в тюрьму сажаешь?»,  - говорится в заявлении ФБК в Twitter.

Задержание Навального в России

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Автор: Дмитрий Захаров