В «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального заявление Лаврова оценили как нелепое.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на критику Москвы за задержание политика Сергея Навального. По его словам, комментарии западных политиков призваны отвлечь внимание от «кризиса либеральной модели развития».

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"Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - цитирует слова Лаврова «ТАСС».

В «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального заявление Лаврова оценили как нелепое.

«Слова российских чиновников о позорном задержании Алексея Навального, выглядят как бессмыслица, сгенерированная нейросетями. При чём тут какая-то либеральная модель развития? Что это вообще? Это когда с политическими оппонентами на выборах соревнуешься, а не в тюрьму сажаешь?», - говорится в заявлении ФБК в Twitter.

Задержание Навального в России

Накануне Алексей Навальный вернулся в РФ из Германии, где лечился от последствий отравления боевым ядом «Новичок».

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.

На задержание Навального остро отреагировали лидеры ряда стран и международные организации.

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Автор: Дмитрий Захаров