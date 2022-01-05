Номера координационного штаба оппозиции имеют коды украинских операторов.

Казахский оппозиционер Мухтар Аблязов, принимающий участие в координации протеста через штаб движения "Демократический выбор Казахстана", опубликовал номера для связи, зарегистрированные в Украине.

На своей странице в Facebook он сообщил, что штаб принимает только вопросы по координации протеста.

"Пусть обращаются только активные участники протеста, желающие организованно и мирно осуществить смену власти", - написал Аблязов.

Также он призвал силовиков, которые перешли на сторону протестующих, связаться с координаторами.

"Штаб ДВК занимается координацией протестов во всех регионах страны. Чтобы обойти блокировки связи, используйте VPN-сервисы. Обходите блокировки интернета и присылайте нам видео с мест митингов. Мы освещаем все протестные события и координируем протестующих для организованных митингов по всей стране", - отметил он.

Читайте такжеРФ привела в боевую готовность воинские части на границе с Казахстаном - СМИПо мнению политика, если удастся собрать сотни тысяч людей, то полиция перейдет на сторону народа.

В эфире телеканала "Украина 24" Аблязов сообщил, что митингующие хотят добиться ареста Нурсултана Назарбаева.

"Наша цель - полное свержение режима Назарбаева", - заявил он.

Отметим, что протестующие могут переходить на номера других государств с целью анонимизации.

В последние дни в Казахстане наблюдаются проблемы со связью и мобильным интернетом.

Мухтар Аблязов - что известно об оппозиционере

Мухтар Аблязов с апреля 1998 года по октябрь 1999-го занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Он ушел в отставку, заявив, что режим Назарбаева мешает проведению реформ в стране.

Был председателем совета директоров БТА банка. В 2009 году банк национализировали, а Аблязова отстранили, обвинив в махинациях.

В 1999 году его обвинили в хищении, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки.

В ноябре 2001 года Аблязов создал движение "Демократический выбор Казахстана", а уже в июле 2002 года его приговорили к 6 годам заключения в исправительной колонии общего режима.

Международные правозащитные организации объявили его узником совести. 13 мая 2003 года оппозиционера освободили.

Летом 2017 года бизнесмен Муратхан Токмади заявил, что в 2004 году убил председателя правления бака "БТА" Ержана Татишева по заказу Аблязова.

В ноябре 2018 года Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию убийства. Он проживает во Франции.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.