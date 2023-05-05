Тренировка с боевыми стрельбами состоится на корейской территории.

Южная Корея с Соединенными Штатами Америки проведут крупнейшие совместные военные учения в своей истории. Как сообщает The Korea Times, их старт запланирован на 25 мая.

Учения приурочены сразу к двум юбилейным датам. Они должны стать наиболее за всю историю военного сотрудничества между двумя странами.

"По случаю 75-й годовщины создания Вооруженных сил Южной Кореи и 70-й годовщины альянса между Южной Кореей и США... Масштаб учений, вероятно, будет самым большим за всю историю", - сказал чиновник Минобороны.

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Учения будут продолжаться три недели и завершатся 15 июня. Военные будут базироваться на полигоне Seungjin Fire Training Field в Почхоне, что неподалеку от границы с Северной Кореей. Обучение направлено на улучшение союзных сил и в целом оперативной готовности на фоне увеличения угроз со стороны Северной Кореи.

Во время учений будет большое разнообразие систем вооружения. К примеру, ударные вертолеты AH-64E Apache и реактивные системы залпового огня и танки K2 Black Panther.

Кроме этого будут тренировки и по управлению дронами-камикадзе. Также рассмотрят различные сценарии ведения боевых действий.

"По сценарию провокации со стороны Северной Кореи военные Южной Кореи и США покажут, как завершить свою миссию с помощью превосходящих возможностей в кратчайшие сроки, сохраняя количество жертв до минимума", - добавили в Минобороны.

Сотрудничество Южной Кореи и США: что известно

Как сообщал УНИАН 17 апреля, Военно-морские силы Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки проводили совместные учения с Японией в Восточном море. К ним привлекались три эсминца. Такие шаги государства провели из-за повышенной угрозы со стороны Северной Кореи.

В конце апреля стало известно, что США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках ядерного вооружения. Однако Сеул не будет стремиться создать собственный ядерный арсенал.

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