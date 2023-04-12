Предоставление снарядов по такой схеме позволяет правительству Южной Кореи быть уверенным, что оружие не попадет в Украину.

После того, как из утечек из Пентагона стало известно о колебаниях Сеула относительно передачи боеприпасов США, выяснилось также, что в прошлом месяце администрация американского президента Джо Байдена подписала контракт с корейским правительством и оборонной промышленностью на получение 500 тысяч 155-мм снарядов корейского производства в виде кредита.

Как сообщает DONG-A ILBO со ссылкой на источники, в прошлом года США закупили у Южной Кореи 100 тысяч таких снарядов и запросили еще 100 тысяч в феврале текущего года. Сеул согласился предоставить в пять раз больше, но взаймы. Это примерно половина от количества снарядов, которые США предоставили Украине в течение 2022 года. Предоставленные "в аренду" снаряды остаются собственностью корейского правительства и должны быть впоследствии возвращены.

Считается, что предоставление снарядов по такой схеме позволяет правительству Южной Кореи быть уверенным, что оружие не попадет в Украину, минимизировать дипломатические риски и избежать проблем в отношениях с Россией.

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"Найдя способ добросовестно ответить на просьбу Соединенных Штатов, нашего кровного союзника, при этом придерживаясь государственного принципа не предоставлять летальное оружие Украине, мы решили вместо этого предоставлять его на условиях аренды, значительно увеличив поставки снарядов", – говорит один из источников.

Решение о предоставлении боеприпасов было принято накануне визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоли в Соединенные Штаты и саммита между Кореей и США в конце этого месяца. Источники DONG-A ILBO утверждают, что США просили о поддержке, но не настаивали на предоставлении оружия.

"Американская сторона не просила безоговорочной поддержки оружием. … Они поощряли наше участие, говоря, что они обеспокоены войной, поскольку она займет много времени и может стать серьезной. Учитывая отношения РК и США в то время, это была не та ситуация, когда мы могли только придерживаться своей позиции", – утверждает источник.

Утечки из Пентагона - что стало известно о Южной Корее

Законодательство Южной Кореи запрещает поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликта. Соответственно, чтобы поставить летальное оружие Украине, страна должна была бы внести законодательные изменения. Власти дали понять, что не будут делать этого, опасаясь нанести вред торговым отношениям с Россией.

В результате утечки секретной военной информации, которую расследует Пентагон, стало известно, что Сеул колебался относительно поставок боеприпасов Вашингтону. Якобы главные помощники президента Южной Кореи Юн Сук Йоля высказывали опасения, что изменение позиции Южной Кореи, выступающей против снабжения Украины оружием, рассматривалась бы как торг перед визитом главы государства в Вашингтон. Впоследствии эти чиновники были уволены. 11 апреля администрация президента Южной Кореи прокомментировала утечку и заявила, что содержание документов из нее было "измененным" и "ложным".

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