Южная Корея будет учитывать позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа.

После победы Дональда Трампа на выборах в США Южная Корея может пересмотреть свои планы по отправке оружия в Украину, и это решение сильно повлияет на направление войны, пишет Bloomberg.

По словам чиновников, Южная Корея должна учитывать позицию избранного президента США, чтобы решить, стоит ли менять свою давнюю политику отказа от отправки летальной помощи Киеву. Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины в ряде стран.

"Эти комментарии говорят о том, что Южная Корея теперь с меньшей вероятностью будет отправлять боеприпасы в Украину, если Пхеньян не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Украины после вступления в должность", - пишет Bloomberg.

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Возможный экспорт летальной помощи Южной Кореи для Киева оказал бы сильную поддержку Украине. Это также может принести пользу южнокорейскому бизнесу, если он примет участие в послевоенном восстановлении Украины. Но этот шаг разозлит Москву, создаст риск эскалации конфликта и подстегнет новые провокации со стороны Пхеньяна, отмечает Bloomberg.

Осторожная позиция Сеула в вопросе предоставления оружия Киеву отчасти объясняется его опасением превратить Россию в своего врага, отмечает издание. Министерство иностранных дел России пригрозило Южной Корее "последствиями для безопасности", если она отправит оружие в Украину.

Еще одним препятствием для президента Южной Кореи является отсутствие общественной поддержки прямых поставок оружия в Украину, особенно с учетом того, что его рейтинг одобрения находится на рекордно низком уровне в 17%.

Пак Чан Дэ, лидер основной оппозиционной Демократической партии, контролирующей парламент, призвал правительство остановить любые планы по отправке оружия в Украину. По его словам, после победы Трампа война, "скорее всего, вступит в новую фазу".

Оружие от Южной Кореи для Украины

На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что "не исключает" прямых поставок оружия в Украину, в зависимости от уровня участия Северной Кореи в войне.

В то же время представитель президента ЮК заявлял, что Южная Корея пока не планирует поставки 155-мм снарядов для Украины, поскольку от от украинской стороны не поступало запроса.

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