По словам Юн Сок Йоля, сотрудничество между Россией и Северной Кореей является явной угрозой и серьезным вызовом миру.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что решение о поддержке Украины оружием будут принимать на основе того, как будет действовать новый военный пакт между Россией и КНДР.

Об этом политик сообщил в интервью Reuters в ответ на вопрос, позволит ли он поставки оружия Киеву. По словам Юн Сок Йоля, Сеул будет следить за "уровнем и содержанием военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей". Речь идет о таких областях как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами.

Южнокорейский лидер обсудит с руководителями стран НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы. Он подчеркнул, что РФ придется выбирать между двумя Кореями.

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"Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей является явной угрозой и серьезным вызовом миру и безопасности на Корейском полуострове и в Европе", - считает президент.

Как отмечается, отношения между двумя странами испортились после того, как КНДР направила РФ баллистические ракеты и артиллерию для войны. Также Сеулу не понравился и новый договор о взаимной обороне между Москвой и Пхеньяном.

Юн Сок Йоль в 2022 году стал первым южнокорейским лидером, который посетил саммит НАТО. Теперь он собирается и на мероприятие Альянса в Вашингтоне.

Президент Южной Кореи подчеркивает необходимость укрепления связей в сфере безопасности с Европой и другими союзниками США, чтобы сдержать угрозу со стороны КНДР. Ожидается, что в этом году Сеул выведет партнерство с НАТО на новый уровень, приняв участие в учениях по киберзащите.

Сотрудничество России и КНДР - реакция Сеула

Как ранее писал УНИАН, 19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ыном. Политики подписали документы, которые усиливают сотрудничество.

После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан в отношении помощи Украине, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.

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